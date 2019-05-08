Официальный Твиттер Федерации хоккея России сообщил, что нападающий "Далласа" Александр Радулов​ не выступит на чемпионате мира в составе сборной России по хоккею. Форвард в последних матчах играл с повреждением.

– Во время выступления в плей-офф НХЛ нападающий Александр Радулов постоянно был на связи со штабом сборной, – говорится в сообщении сборной. – Он сообщил, что играл с травмой, и по этой причине не сможет принять участие в ЧМ в Братиславе.

Желаем скорейшего выздоровления и хорошей подготовки к сезону!

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