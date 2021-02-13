Чемпионат мира по хоккею 2021 года мог пройти в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по хоккею 2021 года мог быть перенесен в Санкт-Петербург, информирует финское издание Helsingin Sanomat. Об этом сообщил вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола.

По его словам, план заключался в том, чтобы Петербург принял матчи ЧМ-2021, а Минск получил бы матчи ЧМ-2023, который должен пройти в Петербурге.

«У президента ИИХФ Рене Фазеля был секретный план по поводу переноса чемпионата мира-2021, — пишет издание. — Турнир должен был быть перенесен из Минска в Санкт-Петербург. Это подтвердил вице-президент ИИХФ Калерво Куммола, которому Фазель представил план во время обсуждения. По идее, должен был произойти обмен. Петербург принял бы матчи ЧМ-2021, а Минск получил бы матчи ЧМ-2023, который должен пройти в Петербурге. Однако план не сработал, потому что России запретили принимать международные соревнования после решения Спортивно-арбитражного суда. Запрет будет действовать до 2022 года».

Напомним, что изначально ЧМ-2021 должны были принять Рига и Минск. Но из-за сложной эпидемиологической и политической обстановки в Минске турнир полностью перенесен в Ригу.