Приехавших в сборную после 16 мая хоккеистов допустят до матчей ЧМ не ранее 23 мая
Федерация хоккея России (ФХР) рассказала о ковид-протоколе, который будет действовать на чемпионате мира в Риге (Латвия).
«Если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трех дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм», — говорится в публикации в официальном Twitter ФХР.
После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трех дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм.— Хоккей России (@russiahockey) May 11, 2021
Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Россия попала в одну группу с Чехией, Швецией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией. Первый матч российская команда проведет 21 мая против Чехии.
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