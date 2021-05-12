Оргкомитет ЧМ-2021 показал дизайн медалей турнира

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) представил дизайн медалей, которые получат победители и призеры турнира.

На медалях изображен официальный логотип чемпионата — хоккеист на фоне ледовой площадки. По краям наград выгравировано название турнира и место его проведения. Дизайн медалей был разработан в сотрудничестве с Латвийским монетным двором, чеканку доверили монетному двору в Норвегии, где была изготовлена медаль Нобелевской премии мира.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. В групповом турнире сборная России встретится с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.