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Оргкомитет ЧМ-2021 показал дизайн медалей турнира

14:56
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Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) представил дизайн медалей, которые получат победители и призеры турнира.

На медалях изображен официальный логотип чемпионата — хоккеист на фоне ледовой площадки. По краям наград выгравировано название турнира и место его проведения. Дизайн медалей был разработан в сотрудничестве с Латвийским монетным двором, чеканку доверили монетному двору в Норвегии, где была изготовлена медаль Нобелевской премии мира.

Публикация от IIHF (@iihfhockey)

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. В групповом турнире сборная России встретится с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

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