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Премьер-министр Латвии выступил против совместного проведения ЧМ-2021 с Белоруссией

10:58
Кришьянис Кариньш. Фото Twitter
Кришьянис Кариньш. Фото Twitter

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что на заседании правительства обсуждалось письмо в Международную федерацию хоккея (ИИХФ), в котором страна призовет федерацию перенести ЧМ-2021 из Белоруссии в другое государство.

— Мы начинаем переговоры с ИИХФ о переносе одной части чемпионата из белорусской столицы в другое место, — приводит belarushockey.com слова Кариньша. — Давайте призовем ИИХФ найти другую страну вместо Белоруссии. Если федерация откажется, и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет участвовать в хоккейном чемпионате 2021 года. На данный момент сложно представить, как мы сможем вместе организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Белоруссии.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия).

Дополнительная информация:

https://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2020/09/03/premer-ministr-latvii-vystupil-protiv-sovmestnogo-provedenija-s-belarusju-chm-2021/

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