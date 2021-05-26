Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Победа над Норвегией немного улучшила шансы Канады на попадание в плей-офф. Но пока все еще очень плохо

23:10
Хоккеисты сборной Канады. Фото AFP
Хоккеисты сборной Канады. Фото AFP
Теги:

После матча Канада — Норвегия (4:2) турнирное положение в группе В чемпионата мира выглядит так:

Германия — 9 очков (4), Казахстан — 7 (4), Латвия, Финляндия — 7 (3), США — 6 (3), Канада, Норвегия — 3 (4), Италия — 0 (3).

В плей-офф выходит четыре команды. «Кленовым листьям» предстоит сыграть еще три матча: Казахстан (28 мая), Италия (30 мая), Финляндия (1 июня).

Канада в случае любого поражения в группе в основное время потеряет практически все шансы выйти в четвертьфинал:

— Финляндия явно не потеряет очки с Италией и наберет не менее 10 баллов

— США тоже не потеряет очки с Италией и наберет не менее 9 баллов — а по личным встречам американцы будут выше канадцев.

— У Германии уже 9 очков — и по личным встречам они тоже выше канадцев.

— Латвии нужно набрать 2 очка в 4 матчах (игра с Норвегией — очевидный вариант) — по личным встречам и они выше канадцев.

— Теперь и Казахстан претендует на место в плей-офф — при победе хотя бы над Италией он наберет 10 баллов.

Так что в случае хотя бы одного поражения Канада, вероятно, не попадет не только в четверку, а, скорее всего, будут претендовать только на шестое место в группе.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Турнирная таблица группы России на ЧМ-2021: положение после матча с Данией
«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на финал Лиги Европы
Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 25 мая
«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: все голы матча

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры