Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ

Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1).

– Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин. – Раньше мы, как и финны, по два месяца сидели на сборах, поэтому побеждали. Если хотим выигрывать, нужно помнить свое наследие, именно его финны использовали против нас. В итоге соперник вынес всех наших звезд, потому что нельзя играть без наставника.

– Значит, не хватило тренера?

– А чего еще? Было сразу понятно, что финны накажут нас за бардак в обороне, который был на протяжении всего турнира. Попали на организованную команду, и та заковыряла одну. Как же так можно, постоянно "три в два" и "четыре в два" соперники убегают. После броска вся тройка наших нападающих лезет на ворота. Я маленьким детям за такое строго выговариваю! Можно было взрослым ребятам подсказать, а так каждый играл в свой хоккей. (Евгений Белоусов)

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