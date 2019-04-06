Олимпийская сборная России объявила состав на второй выставочный матч с Белоруссией

Олимпийская сборная России по хоккею объявила состав на второй из двух выставочных матчей с командой Белоруссии. Он выглядит так:

Меньше часа остаётся до матча нашей олимпийской сборной с национальной командой Беларуси. Изучаем состав 👇 pic.twitter.com/xEhCCK1q55 – Хоккей России (@russiahockey) 6 апреля 2019 г.

Напомним, в первой встрече олимпийская сборная России победила Белоруссию со счетом 4:1.

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