Чемпионат мира

16:17 | Хоккей — Чемпионат мира

Олимпийская сборная России объявила состав на второй выставочный матч с Белоруссией

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Олимпийская сборная России по хоккею объявила состав на второй из двух выставочных матчей с командой Белоруссии. Он выглядит так:

Напомним, в первой встрече олимпийская сборная России победила Белоруссию со счетом 4:1

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