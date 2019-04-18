Названы 17 игроков сборной США на ЧМ-2019. Из них 11 выбраны в первом раунде драфта

Сборная США назвала 17 игроков, которые примут участие в чемпионате мира-2019. В их число вошли 11 хоккеистов, выбранных в первых раундов драфтов НХЛ разных лет. Среди них - капитан сборной Патрик Кейн.

Всего в заявку на ЧМ войдут 25 хоккеистов.

Вратари: Кэйден Примо ("Лаваль", АХЛ), Тэтчер Демко ("Ванкувер"), Кори Шнайдер ("Нью-Джерси");

Защитники: Райан Сутер ("Миннесота"), Алек Мартинес ("Лос-Анджелес"), Куин Хьюз ("Ванкувер"), Брэйди Скьей ("Рейнджерс");

Нападающие: Джек Айкел ("Баффало"), Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн (оба - "Чикаго"), Крис Крайдер ("Рейнджерс"), Клэйтон Келлер ("Аризона"), Джеймс ван Римсдайк ("Филадельфия"), Колин Уайт ("Оттава"), Люк Гленденинг, Дилан Ларкин (оба - "Детройт"), Фрэнк Вартано ("Флорида").

Чемпионат мира-2019 пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

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