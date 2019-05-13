Насколько опасна Чехия для сборной России? Онлайн Белоусова и Зислиса – в 16.30

В 16.30 по московскому времени – онлайн с журналистами Евгением Белоусовым и Михаилом Зислисом.

Главная тема эфира – матч сборной России против Чехии на чемпионате мира

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