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Сегодня, 15:31

МОК поделился мнением о возвращении молодежки Израиля к соревнованиям

Виктория Кравченко
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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Международной федерации хоккея разрешить сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

«МОК осведомлен о ситуации и обсуждал этот вопрос с НОК Израиля и ИИХФ в течение последних нескольких недель, и очень четко изложил свою позицию. Борьба с дискриминацией любого рода является частью основополагающих принципов Олимпийской хартии, и МОК всегда будет придерживаться этого», — заявили «Советскому спорту» в пресс-службе МОК.

Источник: https://www.sovsport.ru/hockey/news/my-protiv-diskriminatsii-mok-podderzhal-vozvraschenie-izrailskikh-khokkeistov-na-mezhdunarodnuyu-arenu
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