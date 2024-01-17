МОК поделился мнением о возвращении молодежки Израиля к соревнованиям

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Международной федерации хоккея разрешить сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

«МОК осведомлен о ситуации и обсуждал этот вопрос с НОК Израиля и ИИХФ в течение последних нескольких недель, и очень четко изложил свою позицию. Борьба с дискриминацией любого рода является частью основополагающих принципов Олимпийской хартии, и МОК всегда будет придерживаться этого», — заявили «Советскому спорту» в пресс-службе МОК.

11 января стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Сообщалось, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

Позже Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с просьбой допустить сборную Израиля до мировых соревнований, так как, по мнению лиги, хоккеистов «отстранили несправедливо».