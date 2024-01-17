МОК поделился мнением о возвращении молодежки Израиля к соревнованиям
Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Международной федерации хоккея разрешить сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.
«МОК осведомлен о ситуации и обсуждал этот вопрос с НОК Израиля и ИИХФ в течение последних нескольких недель, и очень четко изложил свою позицию. Борьба с дискриминацией любого рода является частью основополагающих принципов Олимпийской хартии, и МОК всегда будет придерживаться этого», — заявили «Советскому спорту» в пресс-службе МОК.
Новости
30 дек 2023 09:00
5
14 окт 2023 09:30
1