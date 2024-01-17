Журова прокомментировала решение ИИХФ допустить молодежную сборную Израиля к чемпионату мира

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение ИИХФ допустить молодежную сборную Израиля к чемпионату мира.

«Для меня больше было неожиданно, что Израиль вообще отстранили и они обвинили нас в этом, что мы влияли на эти процессы и Павла Буре вспоминали. Каким образом Россия имеет к этому отношение? Мы всегда за то, чтобы всех допускали и нас в том числе и белорусов. Все страны должны участвовать в нормальном статусе, представляя свои страны», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Ранее ИИХФ отстранила команду Израиля от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Решение влияет только на участие израильтян в чемпионате мира по хоккею среди игроков до 20 лет, который стартует 22 января. Изначально мероприятие должно было пройти в Израиле, но было перенесено в Болгарию.

17 января ИИХФ позволила сборной Израиля выступить на молодежном первенстве мира в третьем дивизионе (игроки не старше 20 лет).