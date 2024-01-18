Тардиф заявил, что власти Болгарии гарантируют безопасность турнира с участием израильтян

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, что Болгарские власти дали гарантии обеспечения безопасности при проведении чемпионата мира среди молодежных команд, поэтому федерация согласилась допустить сборную Израиля к соревнованиям.

«Высшие власти Болгарии наконец-то согласились гарантировать безопасность всего турнира: игроков, официальных лиц, судей, волонтеров», — приводит слова Тардифа ТАСС.

11 января стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Сообщалось, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

Позже Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с просьбой допустить сборную Израиля до мировых соревнований, так как, по мнению лиги, хоккеистов «отстранили несправедливо».