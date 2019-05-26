Михаил Сергачев: "Каждый из нас должен отдать Василевскому по полмедали. Андрей сегодня превзошел себя"

Защитник сборной России и "Тампы" Михаил Сергачев прокомментировал победу над Чехией в матче за бронзовые медали чемпионата мира-2019 (3:2 Б).

- Каждый из нас сейчас должен отдать Василевскому по полмедали, - заявил Сергачев. - Андрей сегодня превзошел сам себя, вытащил все, что можно и что нельзя и в основное время, и в дополнительное, и во время буллитов. Огромное спасибо ему, молодец!

- Сложилось впечатление, что большая часть хоккеистов сборной России вышла на лед несобранной.

- Не знаю, не могу ничего об этом сказать. Считаю, что все бились, самое главное, что не пустили в концовке. Может, где-то меньше внимания уделяли атаке, но в защите работали. Не получалось иногда, но Вася сделал свое дело.

- Довольны своей игрой на чемпионате?

- Моей лично? Да, почему нет? Сыграл на "троечку".

- Сегодня вы получили много игрового времени. Вообще, складывалось ощущение, что вы прибавляли с каждым матчем.

- На самом деле, не обращал внимания на свою игру. Старался в каждом матче отдавать точные передачи, бросать по воротам, начинать атаки нашей сборной, разрушать атаки соперника. Какого-то определенного критерия не было, самое главное, что команда выиграла.

- Россия действовала против Чехии гораздо проще, чем против Финляндии? Это просьба тренеров?

- Не совсем, просто некоторые ребята вчера провели на льду по 20 минут или даже больше, требовалось немного упростить игру.

- Что было бы, если бы так же сыграли с финнами?

- Не знаю. Если бы у бабушки был...

- Продолжите фразу?

- Нет (смеется). (Алена Гребенькова)

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