Международная федерация хоккея продлила отстранение российских и белорусских хоккеистов

Совет Международной федерации хоккея продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров.

Национальные команды пропустят ЧМ-2024, который состоится в чешских Праге и Остраве.

«Основываясь на детальной оценке рисков, совет федерации определил, что пока небезопасно возвращать сборные России и Беларуси к участию в соревнованиях под эгидой организации. Также, это будет небезопасно в предстоящем сезоне-2023/24/ Таким образом, IIHF проведет ЧМ-2024 года без сборных России и Белоруссии», — приводит слова заявления РИА «Новости».

IIHF отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.