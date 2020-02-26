Лавиолетт будет тренировать сборную США на ЧМ-2020

Главным тренером сборной США на чемпионате мира 2020 года будет Питер Лавиолетт. Об этом сообщает сайт USA Hockey — органа, руководящего хоккеем в стране.

Peter Laviolette has been named head coach of the 2020 U.S. Men's National Team. ??



Details ? https://t.co/1Nb0flfe30 pic.twitter.com/o6Fqwgu3Ek — USA Hockey (@usahockey) February 26, 2020

Ранее Лавиолетт был уволен с поста главного тренера «Нэшвилла». 55-летний специалист также работал с «Филадельфией», «Каролиной» и «Айлендерс». В 2006 году он выиграл с «Филадельфией» Кубок Стэнли. Тренировал сборную США на Олимпиаде-2006 и на чемпионате мира-2014.

Чемпионат мира пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии. Сборная США сыграет в группе В вместе с командой России.