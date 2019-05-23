Ларкин, Сутер и Кейн - лучшие игроки сборной США на ЧМ-2019

Нападающие Дилан Ларкин и Патрик Кейн, а также защитник Райан Сутер признаны лучшими игроками сборной США на чемпионате мира. В четвертьфинале команда проиграла России со счетом 3:4.

В этой встрече лучшим игроком сборной России был признан вратарь Андрей Василевский, у США лучшим стал нападающий Джек Хьюз.

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