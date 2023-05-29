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Сегодня, 15:07

Крикунов считает, что Россия могла бы выиграть ЧМ-2023 по хоккею

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал итоги чемпионата мира 2023 года.

«Конечно, не удивительно, что Канада нас обогнала по общему количеству чемпионств на чемпионатах мира. Это хоккейная страна, которая сейчас доминирует в мире. Раньше доминировали мы, а сейчас они. Но им не долго осталось, ха-ха. Дайте нам сыграть, и тогда поборемся за звание лучших в мире. Наша сборная могла бы выиграть этот чемпионат. Все это понимают. Общий уровень хоккея в мире растет. Уже все в Европе умеют кататься, хорошо бросать и бегать. Третье место Латвии и второе место Германии говорит о том, что нам скоро придется воспринимать всерьез эти сборные. Но все же будущее за нами. Пройдет много лет, а Россия все еще будет ведущей хоккейной страной», — приводит слова Крикунова Sport24.

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии, стала сборная Канады. В финале она обыграла Германию (5:2). В матче за третье место Латвия одержала победу над США (4-3 ОТ).

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-05-29-krikunov-rossiya-moglaby-vyigrat-chm-2023-proydet-mnogo-let-a-my-vse-yeshche-budem-vedushchey-khokkeynoy-stranoy
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Владимир Крикунов
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