Кожевников заявил, что третье место Латвии показывает уровень этого неполноценного ЧМ по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников подвел итоги завершившегося чемпионата мира 2023 года.

«Я не следил за этим междусобойчиком. Без России и Белоруссии это не полноценный чемпионат мира. А по поводу бронзовых медалей сборной Латвии, то раз в год и метла стреляет. Такой результат показывает уровень этого мирового первенства. А латвийцы пускай радуются. Если бы в турнире участвовали сборные России и Белорусии, не думаю, что они заняли бы третье место», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии, стала сборная Канады. В финале она обыграла Германию (5:2). В матче за третье место Латвия одержала победу над США (4-3 ОТ).