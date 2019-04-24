Ковальчук вместе со сборной России прибыл в Латвию

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук прибыл вместе со сборной России в Ригу на матчи Еврочелленджа с командой Латвии​. Матчи пройдут 24 и 25 апреля. Начало обеих игр – в 19.30 по московскому времени.

В Риге к команде присоединился защитник "Виннипега" Богдан Киселевич. Игрок "Нью-Джерси" Егор Яковлев остался в Новогорске по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба ФХР.

Национальная команда прибыла в столицу Латвии в следующем составе:

Вратари: Александр Георгиев, Илья Коновалов, Иван Бочаров;

Защитники: Артем Сергеев, Илья Любушкин, Динар Хафизуллин, Артем Зуб, Рушан Рафиков, Александр Елесин, Никита Черепанов;

Нападающие: Владимир Ткачев, Александр Бурмистров, Сергей Плотников, Илья Ковальчук, Александр Барабанов, Александр Кадейкин, Дамир Жафяров, Денис Алексеев, Наиль Якупов, Анатолий Голышев, Павел Красковский, Егор Коршков.

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира-2019 в Словакии, который пройдет с 10 по 26 мая.

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