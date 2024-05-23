Коньков назвал сборные Канады и Чехии фаворитами своих матчей в четвертьфинале чемпионата мира

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал сборные Канады и Чехии фаворитами своих матчей в четвертьфинале ЧМ-2024.

«Сложно отдать кому-то предпочтение в паре Чехия — США. На мой взгляд, здесь шансы равные. Я думаю, что домашняя поддержка станет предопределяющим фактором для чехов. Хозяева чемпионата со всеми командами стараются играть очень агрессивно и надежно. Они как будто проходили закалку на групповом этапе. В общем, сборная Чехии — фаворит матча с американцами. А канадцы должны обыгрывать словаков», — цитирует Конькова «РБ Спорт».