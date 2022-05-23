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Сегодня, 18:41

Казахстан переиграл Италию в матче чемпионата мира

Читать «СЭ» в
Казахстан — Италия — 5:2.
Фото AFP

Сборная Казахстана переиграла Италию в последнем матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 5:2.

У казахстанцев забивали Кертис Волк, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Роман Старченко и Никита Михайлис. У итальянцев шайбы на счету Брэндона Макнелли и Диего Костнера.

По итогам группового турнира группы А Казахстан занял седьмое место с тремя очками. Италия — последняя с одним очком.

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Группа A

Казахстан — Италия — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Волк — 1 (бол., Дитц, Старченко), 11:22 — 1:0. Макнэлли — 1 (бол., Мильоранци, Пьетрониро), 14:57 — 1:1. Орехов — 3 (Михайлис, Рахманов), 15:59 — 2:1. Асетов — 1 (Петухов, Блэкер), 24:29 — 3:1. Д. Костнер — 1 (Ди Перна, Хэннун), 25:26 — 3:2. Старченко — 2 (бол., Дитц, Блэкер), 43:29 — 4:2. Михайлис — 2 (Орехов, Акользин), 46:02 — 5:2.

Вратари: Шутов — Бернард (Фацио, 46:02, 57:38).

Штраф: 4 — 27.

Броски: 35 (12+13+10) — 15 (6+5+4).

Судьи: Рекуцки, Стано.

23 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

Чемпионат мира по хоккею
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Сборная Казахстана по хоккею
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