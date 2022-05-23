Чехия с минимальным счетом победила США и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ
Чехия победила США на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Чехи взяли верх с минимальным счетом — 1:0.
Автором победной шайбы стал нападающий Матей Блумел, который отличился в первом периоде.
Чехи набрали 13 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Ранее из группы в четвертьфинал вышли Финляндия и Швеция.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
США — Чехия — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Блумел — 4 (Зогорна), 7:53 — 0:1.
Вратари: Суэймен (57:29) — Веймелка.
Штраф: 7 — 6.
Броски: 24 (8+7+9) — 16 (3+4+9).
Судьи: Инграм, Хейккинен.
23 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.
Новости