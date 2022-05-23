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Сегодня, 18:39

Чехия с минимальным счетом победила США и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ

Иван Шитик
Корреспондент
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Чехия победила США.
Фото AFP

Чехия победила США на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Чехи взяли верх с минимальным счетом — 1:0.

Автором победной шайбы стал нападающий Матей Блумел, который отличился в первом периоде.

Чехи набрали 13 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Ранее из группы в четвертьфинал вышли Финляндия и Швеция.

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Чемпионат мира

Группа B

США — Чехия — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Блумел — 4 (Зогорна), 7:53 — 0:1.

Вратари: Суэймен (57:29) — Веймелка.

Штраф: 7 — 6.

Броски: 24 (8+7+9) — 16 (3+4+9).

Судьи: Инграм, Хейккинен.

23 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

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Сборная США по хоккею
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