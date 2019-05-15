Капризов занимается в четвертом звене сборной России перед игрой с Италией

Стали известные сочетания сборной России перед матчем группового турнаира ЧМ-2019 с Италией. Встреча начнется сегодня в 21.15 по московскому времени.

Сборная России

Василевский, Георгиев;

Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Капризов.

Россия – Италия: чемпионат мира по хоккею, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 21.15 (мск)

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019