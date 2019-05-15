Капризов занимается в четвертом звене сборной России перед игрой с Италией

Стали известные сочетания сборной России перед матчем группового турнаира ЧМ-2019 с Италией. Встреча начнется сегодня в 21.15 по московскому времени.
Сборная России
Василевский, Георгиев;
Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Капризов.
Россия – Италия: чемпионат мира по хоккею, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 21.15 (мск)
Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //
Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019
Загрузка...