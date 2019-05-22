Капризов рассказал, как отпраздновал победу ЦСКА в Кубке Гагарина

Нападающий сборной России Кирилл Капризов в интервью "СЭ" рассказал, как вместе с командой праздновал победу в Кубке Гагарина. По итогам сезона-2018/19 ЦСКА выиграл регулярный чемпионат в КХЛ и завоевал Кубок Гагарина.

– Как отпраздновали победу в Кубке Гагарина?

– Всей командой были в первый и второй дни после победы. Потом просто отдыхал. Съездили на два дня с Андроновым в Грецию.

– Задаю этот вопрос всем игрокам ЦСКА. Показалась, что особенной радости не было по сравнению с увиденным в других чемпионских раздевалках.

– Почему? Я радовался. Хотя меня после игры сразу на допинг забрали. Может быть, сразу после победы музыка не играла, поскольку ждали первых лиц клуба. Все произносили какие-то слова. Поэтому и затянулось. Вот уже потом, поверьте, мы хорошо отпраздновали, когда уже уехали со стадиона после игры.

– В караоке пели?

– А мы там не были. Или были? Я точно не пел. Вообще это редко делаю.

– Кубок Гагарина повезете к себе в деревню?

– Пока мы заняты на чемпионате мира, то ребята уже заняли себе кубок на определенные числа. Надо самому брать и отвозить. Мы с Сорокой и Телегой договорились, что привезем Кубок Гагарина в Новокузнецк. Разместим его на стадионе, на малой арене. Кто хочет сфотографироваться с ним, то сможет это сделать. Но будет ли время отвезти трофей в деревню, пока не знаю.

– Деревню теперь вашим именем назовут?

– Издеваетесь что ли?

– Интересно будет участвовать в следующем чемпионате КХЛ? ЦСКА снова победит.

– В прошлом году мы в финале проиграли. (Алексей Шевченко)

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