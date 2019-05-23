Канада – Швейцария – 3:2: видеообзор невероятного четвертьфинального матча ЧМ-2019

Сборная Канады обыграла в овертайме Швейцарию​​ в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2019 (3:2 ОТ).

В составе "кленовых листьев" дубль оформил нападающий Марк Стоун, а также забитой шайбой отметился защитник Дэймон Сиверсон, который сравнял счет за 0,4 секунды до конца основного времени. У швейцарцев голы на счету форвардов Свена Андригетто и Нико Хишира​.

Представляем вашему вниманию видеообзор этой встречи.

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