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Канада показывает один из худших уровней результативности в истории ЧМ

11:40
Сборная Канады. Фото Hockey Canada.
Сборная Канады. Фото Hockey Canada.
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В трех матчах ЧМ-2021 против средних по классу соперников игроки сборной Канады забросили всего две шайбы. После перехода турнира на современную систему проведения (две группы по восемь команд, затем сразу плей-офф) столь же слабо в атаке действовали только очень скромные команды. Два гола в трех турах забивали итальянцы, австрийцы и канадцы, а хуже лишь Корея-2018, Великобритания-2019 и Италия-2010, и вовсе не забившая за три матча ни одного гола, но спасшаяся от прямого вылета в Серию В.

(Кирилл Бурдаков)

Команды, которые меньше всего забили в первых трех матчах ЧМ в последние девять лет

Год

Команда

Очки

Шайбы

2019

Италия

0

0-20

2018

Корея

0

1-23

2019

Великобритания

0

1-20

2018

Белоруссия

0

2-16

2019

Австрия

0

2-14

2021

Канада

0

2-10

2015

Германия

3

2-12

2017

Белоруссия

0

3-15

2015

Норвегия

0

3-13

2014

Италия

3

3-8

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