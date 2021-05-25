Канада показывает один из худших уровней результативности в истории ЧМ

В трех матчах ЧМ-2021 против средних по классу соперников игроки сборной Канады забросили всего две шайбы. После перехода турнира на современную систему проведения (две группы по восемь команд, затем сразу плей-офф) столь же слабо в атаке действовали только очень скромные команды. Два гола в трех турах забивали итальянцы, австрийцы и канадцы, а хуже лишь Корея-2018, Великобритания-2019 и Италия-2010, и вовсе не забившая за три матча ни одного гола, но спасшаяся от прямого вылета в Серию В.

(Кирилл Бурдаков)

Команды, которые меньше всего забили в первых трех матчах ЧМ в последние девять лет