Канада показывает один из худших уровней результативности в истории ЧМ
В трех матчах ЧМ-2021 против средних по классу соперников игроки сборной Канады забросили всего две шайбы. После перехода турнира на современную систему проведения (две группы по восемь команд, затем сразу плей-офф) столь же слабо в атаке действовали только очень скромные команды. Два гола в трех турах забивали итальянцы, австрийцы и канадцы, а хуже лишь Корея-2018, Великобритания-2019 и Италия-2010, и вовсе не забившая за три матча ни одного гола, но спасшаяся от прямого вылета в Серию В.
(Кирилл Бурдаков)
Команды, которые меньше всего забили в первых трех матчах ЧМ в последние девять лет
|
Год
|
Команда
|
Очки
|
Шайбы
|
2019
|
Италия
|
0
|
0-20
|
2018
|
Корея
|
0
|
1-23
|
2019
|
Великобритания
|
0
|
1-20
|
2018
|
Белоруссия
|
0
|
2-16
|
2019
|
Австрия
|
0
|
2-14
|
2021
|
Канада
|
0
|
2-10
|
2015
|
Германия
|
3
|
2-12
|
2017
|
Белоруссия
|
0
|
3-15
|
2015
|
Норвегия
|
0
|
3-13
|
2014
|
Италия
|
3
|
3-8
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