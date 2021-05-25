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Канада может установить антирекорд по поражениям

11:34
Сборная Канады на ЧМ-2021. Фото Hockey Canada.
Сборная Канады на ЧМ-2021. Фото Hockey Canada.
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Сборная Канады в матче третьего тура чемпионата мира проиграла немцам (1:3) и продлила уникальную серию поражений на старте турнира. Ранее североамериканцы впервые в истории начали первенство с двух неудач кряжу, последовательно уступив Латвии (0:2) и США (1:5). Никогда прежде канадцы не проходили дистанцию в три тура без побед, да и последний неуверенный старт состоялся еще в прошлом веке. В 2000 году «кленовые листья» всего однажды праздновали успех на предварительном этапе ЧМ в Санкт-Петербург. Тогда им не покорились норвежцы и чехи, а вот сборная Японии получила в свои ворота шесть безответных шайб.

Худшие три тура сборной Канады на чемпионатах мира

Год

Страна

Матчи

Очки

Шайбы

1982

Финляндия

Финляндия — 9:2, Чехословакия — 2:6, Швеция — 3:3

4

14-11

1996

Австрия

Словакия — 3:3, Австрия — 4:0, Германия — 1:5

4

8-8

1997

Финляндия

Норвегия — 7:0, Швеция — 2:7, Латвия — 3:3

4

12-10

1969

Швеция

Чехословакия — 1:6, Финляндия — 5:1, СССР — 1:7

3

7-14

1977

Австрия

США — 4:1, Швеция — 2:4, СССР — 1:11

3

7-16

1983

ФРГ

Италия — 6:0, Швеция — 2:3, СССР — 2:8

3

10-11

1986

СССР

ФРГ — 8:3, Швеция — 1:4, Финляндия — 2:3

3

11-10

2000

Россия

Япония — 6:0, Норвегия — 3:4, Чехия — 1:2

3

10-6

2021

Латвия

Латвия — 0:2, США — 1:5, Германия — 1:3

0

2-10

После такого старта сборная Канада вполне может установить антирекорд XXIпо числу поражений на ЧМ. По четыре неудач приходились на долю североамериканцев на турнирах, которые проходили в 2006, 2010 и 2019 годах. Абсолютный рекорд — шесть неудач — фиксировался в 1979, 1981 и 1986 годах для команд, в которых не было ни одного представителя НХЛ. При этом в случае продолжения провальной серии канадцы вполне могут впервые в истории финишировать на чемпионате ниже восьмого места.

(Кирилл Бурдаков)

Чемпионаты, на которых Канада потерпела больше всего поражений

Год

Страна

Матчи

Поражения

Место

1979

СССР

9

6

4-е

1981

Швеция

9

6

4-е

1986

СССР

10

6

3-е

1978

Чехословакия

10

5

3-е

1982

Финляндия

10

5

3-е

1987

Австрия

10

5

4-е

2010

Германия

7

4

7-е

2000

Россия

9

4

4-е

2006

Латвия

9

4

4-е

1983

ФРГ

10

4

3-е

2019

Дания

10

4

4-е

2021

Латвия

3

3

?

1992

Чехословакия

6

3

8-е

1995

Канада

8

3

4-е

1996

Австрия

8

3

2-е

1999

Норвегия

9

3

3-е

1977

Австрия

10

3

4-е

1985

Чехословакия

10

3

2-е

1989

Швеция

10

3

2-е

1990

Швейцария

10

3

4-е

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