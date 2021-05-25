Канада может установить антирекорд по поражениям

Сборная Канады в матче третьего тура чемпионата мира проиграла немцам (1:3) и продлила уникальную серию поражений на старте турнира. Ранее североамериканцы впервые в истории начали первенство с двух неудач кряжу, последовательно уступив Латвии (0:2) и США (1:5). Никогда прежде канадцы не проходили дистанцию в три тура без побед, да и последний неуверенный старт состоялся еще в прошлом веке. В 2000 году «кленовые листья» всего однажды праздновали успех на предварительном этапе ЧМ в Санкт-Петербург. Тогда им не покорились норвежцы и чехи, а вот сборная Японии получила в свои ворота шесть безответных шайб.

Худшие три тура сборной Канады на чемпионатах мира

Год Страна Матчи Очки Шайбы 1982 Финляндия Финляндия — 9:2, Чехословакия — 2:6, Швеция — 3:3 4 14-11 1996 Австрия Словакия — 3:3, Австрия — 4:0, Германия — 1:5 4 8-8 1997 Финляндия Норвегия — 7:0, Швеция — 2:7, Латвия — 3:3 4 12-10 1969 Швеция Чехословакия — 1:6, Финляндия — 5:1, СССР — 1:7 3 7-14 1977 Австрия США — 4:1, Швеция — 2:4, СССР — 1:11 3 7-16 1983 ФРГ Италия — 6:0, Швеция — 2:3, СССР — 2:8 3 10-11 1986 СССР ФРГ — 8:3, Швеция — 1:4, Финляндия — 2:3 3 11-10 2000 Россия Япония — 6:0, Норвегия — 3:4, Чехия — 1:2 3 10-6 2021 Латвия Латвия — 0:2, США — 1:5, Германия — 1:3 0 2-10

После такого старта сборная Канада вполне может установить антирекорд XXIпо числу поражений на ЧМ. По четыре неудач приходились на долю североамериканцев на турнирах, которые проходили в 2006, 2010 и 2019 годах. Абсолютный рекорд — шесть неудач — фиксировался в 1979, 1981 и 1986 годах для команд, в которых не было ни одного представителя НХЛ. При этом в случае продолжения провальной серии канадцы вполне могут впервые в истории финишировать на чемпионате ниже восьмого места.

(Кирилл Бурдаков)

Чемпионаты, на которых Канада потерпела больше всего поражений