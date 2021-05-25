Канада может установить антирекорд по поражениям
Сборная Канады в матче третьего тура чемпионата мира проиграла немцам (1:3) и продлила уникальную серию поражений на старте турнира. Ранее североамериканцы впервые в истории начали первенство с двух неудач кряжу, последовательно уступив Латвии (0:2) и США (1:5). Никогда прежде канадцы не проходили дистанцию в три тура без побед, да и последний неуверенный старт состоялся еще в прошлом веке. В 2000 году «кленовые листья» всего однажды праздновали успех на предварительном этапе ЧМ в Санкт-Петербург. Тогда им не покорились норвежцы и чехи, а вот сборная Японии получила в свои ворота шесть безответных шайб.
Худшие три тура сборной Канады на чемпионатах мира
|
Год
|
Страна
|
Матчи
|
Очки
|
Шайбы
|
1982
|
Финляндия
|
Финляндия — 9:2, Чехословакия — 2:6, Швеция — 3:3
|
4
|
14-11
|
1996
|
Австрия
|
Словакия — 3:3, Австрия — 4:0, Германия — 1:5
|
4
|
8-8
|
1997
|
Финляндия
|
Норвегия — 7:0, Швеция — 2:7, Латвия — 3:3
|
4
|
12-10
|
1969
|
Швеция
|
Чехословакия — 1:6, Финляндия — 5:1, СССР — 1:7
|
3
|
7-14
|
1977
|
Австрия
|
США — 4:1, Швеция — 2:4, СССР — 1:11
|
3
|
7-16
|
1983
|
ФРГ
|
Италия — 6:0, Швеция — 2:3, СССР — 2:8
|
3
|
10-11
|
1986
|
СССР
|
ФРГ — 8:3, Швеция — 1:4, Финляндия — 2:3
|
3
|
11-10
|
2000
|
Россия
|
Япония — 6:0, Норвегия — 3:4, Чехия — 1:2
|
3
|
10-6
|
2021
|
Латвия
|
Латвия — 0:2, США — 1:5, Германия — 1:3
|
0
|
2-10
После такого старта сборная Канада вполне может установить антирекорд XXIпо числу поражений на ЧМ. По четыре неудач приходились на долю североамериканцев на турнирах, которые проходили в 2006, 2010 и 2019 годах. Абсолютный рекорд — шесть неудач — фиксировался в 1979, 1981 и 1986 годах для команд, в которых не было ни одного представителя НХЛ. При этом в случае продолжения провальной серии канадцы вполне могут впервые в истории финишировать на чемпионате ниже восьмого места.
(Кирилл Бурдаков)
Чемпионаты, на которых Канада потерпела больше всего поражений
|
Год
|
Страна
|
Матчи
|
Поражения
|
Место
|
1979
|
СССР
|
9
|
6
|
4-е
|
1981
|
Швеция
|
9
|
6
|
4-е
|
1986
|
СССР
|
10
|
6
|
3-е
|
1978
|
Чехословакия
|
10
|
5
|
3-е
|
1982
|
Финляндия
|
10
|
5
|
3-е
|
1987
|
Австрия
|
10
|
5
|
4-е
|
2010
|
Германия
|
7
|
4
|
7-е
|
2000
|
Россия
|
9
|
4
|
4-е
|
2006
|
Латвия
|
9
|
4
|
4-е
|
1983
|
ФРГ
|
10
|
4
|
3-е
|
2019
|
Дания
|
10
|
4
|
4-е
|
2021
|
Латвия
|
3
|
3
|
?
|
1992
|
Чехословакия
|
6
|
3
|
8-е
|
1995
|
Канада
|
8
|
3
|
4-е
|
1996
|
Австрия
|
8
|
3
|
2-е
|
1999
|
Норвегия
|
9
|
3
|
3-е
|
1977
|
Австрия
|
10
|
3
|
4-е
|
1985
|
Чехословакия
|
10
|
3
|
2-е
|
1989
|
Швеция
|
10
|
3
|
2-е
|
1990
|
Швейцария
|
10
|
3
|
4-е
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