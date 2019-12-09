Чемпионат мира
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Группа A
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|Белоруссия
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|Германия
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|Дания
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|5.
|Канада
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|6.
|Словакия
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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|Россия
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|США
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|Финляндия
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|Швейцария
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ИИХФ намерена провести чемпионаты мира в России, несмотря на решение ВАДА
Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что перенос мужского, женского и молодежного чемпионатов мира по хоккею из России невозможен, несмотря на решение Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) лишить Россию права принимать крупные международные соревнования, сообщает «РИА Новости».
9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира). На них не может подниматься флаг РФ.
«Невозможно перенести чемпионат мира по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее. Это касается и молодежного первенства мира, и женского. Наше желание — провести эти турниры в России», — приводит слова Фазеля «РИА Новости».