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Допинг

Чемпионат мира

ИИХФ намерена провести чемпионаты мира в России, несмотря на решение ВАДА

19:45
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Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что перенос мужского, женского и молодежного чемпионатов мира по хоккею из России невозможен, несмотря на решение Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) лишить Россию права принимать крупные международные соревнования, сообщает «РИА Новости».

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира). На них не может подниматься флаг РФ.

«Невозможно перенести чемпионат мира по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее. Это касается и молодежного первенства мира, и женского. Наше желание — провести эти турниры в России», — приводит слова Фазеля «РИА Новости».

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191209/1562181049.html

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