Игрок сборной Казахстана сдал положительный тест на коронавирус

Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) сообщил последнюю информацию о тестировании всех сборных на коронавирус.

С момента вхождения всех игроков в «пузырь» было проведено 2750 ПЦР-тестов. Один из игроков сборной Казахстана был помещен в изоляцию после положительного результата в лагере команды.

Чемпионат мира завершится 6 июня.