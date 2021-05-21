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Игрок сборной Казахстана сдал положительный тест на коронавирус

18:53
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Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) сообщил последнюю информацию о тестировании всех сборных на коронавирус.

С момента вхождения всех игроков в «пузырь» было проведено 2750 ПЦР-тестов. Один из игроков сборной Казахстана был помещен в изоляцию после положительного результата в лагере команды.

Чемпионат мира завершится 6 июня.

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