Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Игры
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 13:36

Гусев заявил о желании играть за сборную России в любых матчах

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион Никита Гусев готов играть за сборную России по хоккею и в товарищеских матчах.

«Всегда готов играть за сборную России. Все мы хотим, чтобы сборная России играла на международной арене. Пусть это свершится побыстрее», — цитирует Гусева ТАСС.

Из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) сборная России пропустила два последних чемпионата мира. Россияне не выступят на мировом первенстве 2024 года в Чехии.

Источник: https://tass.ru/sport/18410281
Никита Гусев
Сборная России по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Американец с русскими корнями угодил в скандал в США. В НХЛ дорога закрыта — его ждет Россия
Обозреватель «СЭ» Рабинер подвел итоги матча «Ахмат» — ЦСКА
Житель Челябинской области 14 лет насильно удерживал в доме похищенную девушку
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Москве назвали условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ИИХФ назвала составы групп на чемпионат мира по хоккею-2024
Новости
RSS RSS
Все новости