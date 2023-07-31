Гусев заявил о желании играть за сборную России в любых матчах
Олимпийский чемпион Никита Гусев готов играть за сборную России по хоккею и в товарищеских матчах.
«Всегда готов играть за сборную России. Все мы хотим, чтобы сборная России играла на международной арене. Пусть это свершится побыстрее», — цитирует Гусева ТАСС.
Из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) сборная России пропустила два последних чемпионата мира. Россияне не выступят на мировом первенстве 2024 года в Чехии.
Источник: https://tass.ru/sport/18410281
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