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Сегодня, 12:29

ИИХФ назвала составы групп на чемпионат мира по хоккею-2024

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила составы групп на чемпионат мира по хоккею-2024.

Турнир пройдет в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 марта следующего года.

Состав групп ЧМ-2024 по хоккею:

Группа A: США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша

Группа B: Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания

Матчи группы A пройдут в Остраве, а игры группы B — в Праге.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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