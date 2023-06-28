ИИХФ назвала составы групп на чемпионат мира по хоккею-2024
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила составы групп на чемпионат мира по хоккею-2024.
Турнир пройдет в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 марта следующего года.
Состав групп ЧМ-2024 по хоккею:
Группа A: США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша
Группа B: Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания
Матчи группы A пройдут в Остраве, а игры группы B — в Праге.
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