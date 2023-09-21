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Задоров — о ЧМ-2019: «Не было системы — Воробьев тренер, Кудашов постоянно орет, Ротенберг свое втыкает»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Калгари» Никита Задоров высказался о проблемах сборной России на чемпионате мира 2019 года, который проходил в Словакии.

«Роман Ротенберг руководил всем. Все через него было. У нас не было системы. Очень много звезд набрали, но не было тренера, который мог бы систему поставить. Была неразбериха на собраниях. Вроде Воробьев – тренер, но Кудашов постоянно орет, Ротенберг что-то свое втыкает. Полная неразбериха была», – сказал Задоров в интервью YouTube-каналу «вДудь»*.

Сборная России заняла на ЧМ-2019 третье место, обыграв в матче за бронзу Чехию (3:2). В полуфинале россияне проиграли Финляндии (0:1).

Ранее Задоров рассказал, как относится к политической позиции нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

*признан иноагентом в РФ

Алексей Кудашов
Илья Воробьев
Никита Задоров
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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