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Сегодня, 09:10

Губерниев рассказал об отношении к отстранению хоккейной сборной России от международных турниров

Виктория Кравченко
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к отстранению хоккейной сборной России от международных турниров.

«Это не мы ушли, а нас выгнали. Но надо пытаться делать все, чтобы вернуться. Шансов мало, но тем не менее. Печаль заключается в том, что прошел второй чемпионат мира и про нас никто не вспоминает. Хотя это не биатлон, где наша роль скромна. В хоккее мы одни из самых сильных в мире, но про нас никто не вспоминает. И нам с этим жить», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Сборная России по хоккею пропустила чемпионаты мира 2022 и 2023 из-за решения Международной федерации в связи с ситуацией на Украине.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-guberniev-pechal-v-tom-chto-proshel-vtoroj-chempionat-mira-i-pro-nas-nikto-ne-vspominaet/
Сборная России по хоккею
Дмитрий Губерниев
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