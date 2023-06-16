Губерниев рассказал об отношении к отстранению хоккейной сборной России от международных турниров

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к отстранению хоккейной сборной России от международных турниров.

«Это не мы ушли, а нас выгнали. Но надо пытаться делать все, чтобы вернуться. Шансов мало, но тем не менее. Печаль заключается в том, что прошел второй чемпионат мира и про нас никто не вспоминает. Хотя это не биатлон, где наша роль скромна. В хоккее мы одни из самых сильных в мире, но про нас никто не вспоминает. И нам с этим жить», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».