Гол Бурдасова Чехии вошел в десятку самых быстрых в истории первых матчей сборной России на ЧМ

Нападающий Антон Бурдасов открыл счет в первом матче чемпионата мира против Чехии (4:3) через четыре минуты 16 секунд после стартовой сирены. Это девятый по скорости гол российских игроков в первых встречах мировых первенств.

В последний раз более быстрая шайба забивалась в 2015 году, когда Вадим Шипачев огорчил норвежцев на исходе третьей минуты. Рекорд — 13 секунд — был установлен Сергеем Плотниковым семь лет назад в игре с Швейцарией.

Самые быстрые первые голы сборной России на чемпионатах мира:

Турнир Игрок Матч Время 2014 Сергей Плотников Швейцария — 5:0 0.13 1997 Сергей Петренко Словакия — 2:2 0.16 2007 Данис Зарипов Дания — 9:1 0.28 2000 Максим Сушинский Франция — 8:1 1.14 2006 Александр Овечкин Казахстан — 10:1 1.36 2015 Вадим Шипачев Норвегия — 6:2 2.51 1994 Вячеслав Безукладников Великобритания — 12:3 2.58 2008 Александр Семин Италия — 7:1 4.02 2021 Антон Бурдасов Чехия — 4:3 4.16 1999 Алексей Яшин Белоруссия — 2:2 4.19 2001 Александр Кувалдин Италия — 7:0 5.01

(Кирилл Бурдаков)