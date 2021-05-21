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Гол Бурдасова Чехии вошел в десятку самых быстрых в истории первых матчей сборной России на ЧМ

19:29
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Нападающий Антон Бурдасов открыл счет в первом матче чемпионата мира против Чехии (4:3) через четыре минуты 16 секунд после стартовой сирены. Это девятый по скорости гол российских игроков в первых встречах мировых первенств.

В последний раз более быстрая шайба забивалась в 2015 году, когда Вадим Шипачев огорчил норвежцев на исходе третьей минуты. Рекорд — 13 секунд — был установлен Сергеем Плотниковым семь лет назад в игре с Швейцарией.

Самые быстрые первые голы сборной России на чемпионатах мира:

Турнир

Игрок

Матч

Время

2014

Сергей Плотников

Швейцария — 5:0

0.13

1997

Сергей Петренко

Словакия — 2:2

0.16

2007

Данис Зарипов

Дания — 9:1

0.28

2000

Максим Сушинский

Франция — 8:1

1.14

2006

Александр Овечкин

Казахстан — 10:1

1.36

2015

Вадим Шипачев

Норвегия — 6:2

2.51

1994

Вячеслав Безукладников

Великобритания — 12:3

2.58

2008

Александр Семин

Италия — 7:1

4.02

2021

Антон Бурдасов

Чехия — 4:3

4.16

1999

Алексей Яшин

Белоруссия — 2:2

4.19

2001

Александр Кувалдин

Италия — 7:0

5.01

(Кирилл Бурдаков)

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры