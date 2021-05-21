Гол Бурдасова Чехии вошел в десятку самых быстрых в истории первых матчей сборной России на ЧМ
Нападающий Антон Бурдасов открыл счет в первом матче чемпионата мира против Чехии (4:3) через четыре минуты 16 секунд после стартовой сирены. Это девятый по скорости гол российских игроков в первых встречах мировых первенств.
В последний раз более быстрая шайба забивалась в 2015 году, когда Вадим Шипачев огорчил норвежцев на исходе третьей минуты. Рекорд — 13 секунд — был установлен Сергеем Плотниковым семь лет назад в игре с Швейцарией.
Самые быстрые первые голы сборной России на чемпионатах мира:
|
Турнир
|
Игрок
|
Матч
|
Время
|
2014
|
Сергей Плотников
|
Швейцария — 5:0
|
0.13
|
1997
|
Сергей Петренко
|
Словакия — 2:2
|
0.16
|
2007
|
Данис Зарипов
|
Дания — 9:1
|
0.28
|
2000
|
Максим Сушинский
|
Франция — 8:1
|
1.14
|
2006
|
Александр Овечкин
|
Казахстан — 10:1
|
1.36
|
2015
|
Вадим Шипачев
|
Норвегия — 6:2
|
2.51
|
1994
|
Вячеслав Безукладников
|
Великобритания — 12:3
|
2.58
|
2008
|
Александр Семин
|
Италия — 7:1
|
4.02
|
2021
|
Антон Бурдасов
|
Чехия — 4:3
|
4.16
|
1999
|
Алексей Яшин
|
Белоруссия — 2:2
|
4.19
|
2001
|
Александр Кувалдин
|
Италия — 7:0
|
5.01
(Кирилл Бурдаков)
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю