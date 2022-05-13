Сборная Канады переиграла Германию в матче ЧМ-2022

Сборная Канады обыграла Германию в групповом матче чемпионата мира-2022 со счетом 5:3.

В составе канадцев забивали: Коул Силлинджер, Пьерр Дюбуа (дубль), Кент Джонсон и Ноа Грегор.

У немцев отличились Марк Михаелис, Маттиас Плахта и Моритц Зайдер.

По итогам встречи, канадцы вышли на первое место группы А с тремя очками. Германия занимает 7-е место с нулем очков.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Германия — Канада — 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Голы: Силлинджер — 1 (Андерсон, Лаури), 8:06 — 0:1. Дюбуа — 1, 17:22 — 0:2. Михаелис — 1 (Зайдер, Пфедерль), 27:24 — 1:2. Дюбуа — 2 (бол.), 31:37 — 1:3. Джонсон — 1 (бол.), 33:39 — 1:4. Грегор — 1 (Руа, Батерсон, Мерсер, Шабо, Комтуа, Санхейм), 37:35 — 1:5. Плахта — 1 (бол., Штютцле, Зайдер), 41:13 — 2:5. Зайдер — 1 (бол., Штютцле, Пфедерль), 52:35 — 3:5.

Вратари: Грубауэр (56:32 — 58:11, 58:45) — Томпсон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (5+8+8) — 27 (13+11+3).

Судьи: Ансонс, Шир.

13 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.