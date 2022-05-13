Сборная Финляндии разгромила Норвегию в матче ЧМ-2022

Сборная Финляндии разгромила национальную команду Норвегии в групповом матче чемпионата мира-2022 — 5:0.

В составе финской сборной отличились Харри Песонен, Тони Райала, Ханнес Бьорниннен, Йоел Армиа и Йере Саллинен.

Таким образом, финны с тремя очками заняли первое место в группе B, обойдя по разнице забитых и пропущенных голов сборную США. Норвежцы — последние с нулем очком.

В следующем матче сборная Финляндии встретится со сборной Латвии. Норвегия сыграет с Великобританией.

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Группа B

Финляндия — Норвегия — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Песонен — 1 (Армиа, Филппула), 18:29 — 1:0. Раяла — 1, 31:37 — 2:0. Бьернинен — 1 (Анттила, Покка), 36:06 — 3:0. Армиа — 1 (бол., Ватанен, Раяла), 41:36 — 4:0. Саллинен — 1 (Фриман, Раяла), 57:56 — 5:0.

Вратари: Олкинуора — Хаукеланн.

Штраф: 32 — 36.

Броски: 32 (8+14+10) — 20 (11+3+6).

Судьи: Лоуренс, Норд.

13 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.