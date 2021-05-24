Канада потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира по хоккею

Сборная Германии обыграла команду Канады на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге — 3:1.

В первом периоде немцы забросили сопернику две шайбы за 38 секунд — отличились Штефан Лойбль и Маттиас Плахта. У канадцев одна шайба на счету Ника Пола (19-я минута). Третью шайбу в пустые ворота забросил Корбиниан Хольцер.