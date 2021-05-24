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Канада потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира по хоккею

22:29
Германия — Канада — 3:1. Фото Twitter
Германия — Канада — 3:1. Фото Twitter
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Сборная Германии обыграла команду Канады на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге — 3:1.

В первом периоде немцы забросили сопернику две шайбы за 38 секунд — отличились Штефан Лойбль и Маттиас Плахта. У канадцев одна шайба на счету Ника Пола (19-я минута). Третью шайбу в пустые ворота забросил Корбиниан Хольцер.

Канадцы проиграли третий матч на турнире. Ранее они уступили Латвии (0:2) и США (1:5). Германия одержала третью победу.

Немецкая команда возглавляет турнирную таблицу группы B, канадцы — предпоследние.

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Чемпионат мира
Группа B

Германия — Канада — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Лойбль — 1 (Кюнхакль, Ридер), 10:46 — 1:0. Плахта — 3 (Айзеншмид), 11:24 — 2:0. Пол — 1 (Миллер), 18:19 — 2:1. Хольцер — 1 (п.в., Плахта, Небельс), 57:59 — 3:1.
Вратари: Нидербергер — Хилл (57:54 — 57:59, 58:31).
Штраф: 28 — 8.
Броски: 25 (12+5+8) — 40 (12+19+9).
Судьи: Гофман, Ромасько.
24 мая. Рига. «Арена Рига».

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры