Швейцария сыграет с Канадой в матче группы А ЧМ-2024 19 мая

Сборные Швейцарии и Канады сыграют в матче группы А чемпионата мира-2024 по хоккею 19 мая. Встреча пройдет на льду «O2 Арены» в чешском городе Прага. Она начнется в 21.20 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями противостояния ЧМ-2024 с помощью матч-центра «СЭ». Смотреть видеотрансляцию поединка Швейцария — Канада можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч Страна». Начало — в 21.15 мск.

Швейцария идет на втором месте с 14 очками в турнирной таблице группы А. Канадцы находятся на третьей строчке с 14 баллами.

Сборная Канады является действующим чемпионом мира. В 2023 году «кленовые листья» в финале турнира обыграли Германию со счетом 5:2.

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