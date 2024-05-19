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Сегодня, 19:37

Сборная США разгромила Казахстан на ЧМ-2024, забросив десять шайб

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США — Казахстан.
Фото Global Look Press

Сборная США разгромила национальную команду Казахстана в матче чемпионата мира-2024 в Чехии со счетом 10:1.

У американцев сделал хет-трик Брэйди Ткачук, Мэттью Болди отметился дублем, по одному голу у Брока Нельсона, Гавина Бриндли, Люка Кунина, Кевина Хейса и Джонни Гудро. Единственную шайбу казахстанцев забил Алихан Омирбеков.

Сборная США поднялась на второе место в таблице группы B с 13 очками. Казахстан остался на седьмой строчке (3).

В следующем матче США встретится с Латвией 20 мая, а Казахстан на следующий день сыграет с Польшей.

Чемпионат мира

Группа B

США — Казахстан — 10:1 (4:0, 3:0, 3:1)

Голы: Болди — 4 (Нельсон, Хьюз), 4:37 — 1:0. Ткачак — 4 (бол., Веренски, Годро), 7:16 — 2:0. Нельсон — 3 (Сандерсон, Болди), 16:50 — 3:0. Ткачак — 5 (бол., Веренски, Годро), 18:28 — 4:0. Бриндли — 1 (Кэссел, Канин), 21:39 — 5:0. Болди — 5 (бол., Годро, Ткачак), 23:32 — 6:0. Канин — 1 (Болди, Веренски), 31:04 — 7:0. Ткачак — 6 (бол., Болди, Годро), 45:21 — 8:0. Хэйс — 1 (Питри), 45:42 — 9:0. Орехов — 1 (Королев, Старченко), 46:57 — 9:1. Годро — 3 (Болди), 50:06 — 10:1.

Вратари: Неделькович — Бояркин (Шутов, 40:00).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 58 (20+25+13) — 14 (5+4+5).

Судьи: Брандер, Гронски.

19 мая. Острава. Ostravar Arena.

Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная США по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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