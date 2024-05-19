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Сегодня, 00:03

Франция — Словакия: видеообзор матча чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Словакии переиграла Францию в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею — 4:2.

У словаков голами отметились Павол Регенда, Либор Гудачек, оформивший дубль, и Марио Грман. Французы ответили заброшенными шайбами Саши Трея и Флориана Шакиашвили.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Словакия поднялась на 3-е место в турнирной таблице группы B, набрав 11 очков. Франция идет на 6-й строчке с 4 очками.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Сборная Франции по хоккею
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