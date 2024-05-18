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Сегодня, 23:23

Чехия обыграла Великобританию и вышла на первое место в группе на чемпионате мира

Алина Савинова
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Сборная Чехии по хоккею.
Фото Reuters

Сборная Чехии победила команду Великобритании в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею-2024 — 4:1.

У победителей дублем отметился Лукаш Седлак и еще по голу на свой счет записали Якуб Крейчик и Онджей Касе. У британской команды единственную шайбу забросил Эван Моузи.

После этой игры Чехия поднялась на первое место в турнирной таблице группы А с 15 очками после 6 матчей. Великобритания провела пять встреч на чемпионате мира и, не набрав ни одного очка, располагается на последней позиции в турнирной таблице.

Чемпионат мира

Группа A

Чехия — Великобритания — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Седлак — 2 (Червенка, Крейчик), 2:18 — 1:0. Крейчик — 1 (Гудас, Червенка), 4:46 — 2:0. Седлак — 3 (Червенка, Каше), 20:36 — 3:0. Мози — 1 (бол., Керк, О`Коннор), 22:17 — 3:1. Каше — 2 (бол., Седлак, Червенка), 32:15 — 4:1.

Вратари: Достал — Баунс.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 45 (20+13+12) — 15 (7+6+2).

Судьи: Пирс, Черриг.

18 мая. Прага. o2 Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Великобритании по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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