Глава ФХБ выразил обеспокоенность по поводу безопасности хоккеистов сборной Белоруссии на ЧМ-2021

Глава ФХБ Дмитрий Басков прокомментировал инцидент с заменой флага на чемпионате мира по хоккею.

«Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим нашу страну на чемпионате мира по хоккею.

Как мы неоднократно подчеркивали ранее, наша команда поехала на турнир, чтобы доказать состоятельность нашей страны на спортивной площадке, а не с политической трибуны, на которую всячески пытались ее затащить еще в период подготовки к совместному с Латвией проведению чемпионата. Мы глубоко возмущены, что в отсутствие политического инструментария, представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств.

В настоящее время мы уже направили официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, Оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии. Замена государственного флага Республики Беларусь в пуле флагов стран-участниц турнира и официальных символов чемпионата является ничем иным как попыткой политизировать мировой хоккейный форум в Риге и прямо противоречит спортивному характеру чемпионата.

Нам также известно о несанкционированных пикетах в местах пребывания нашей команды. Все эти факты прямо нарушают Кодекс поведения ИИХФ, которым должны руководствоваться и страны-организаторы турниров под эгидой Международной федерации хоккея. Поэтому сейчас мы всерьез обеспокоены безопасностью наших игроков в Риге и надеемся, что ИИХФ сможет обеспечить не только дополнительные меры защиты команды от внешнего давления, но и исполнение собственных нормативных актов", — цитирует Баскова официальный сайт ФХБ.

Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах и сейчас используется белорусской оппозицией.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.