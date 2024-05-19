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США — Казахстан: смотреть трансляцию матча ЧМ по хоккею 2024

США сыграет с Казахстаном в матче группы B ЧМ-2024 19 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты сборной США Джонни Годро и Брэди Ткачук.
Джонни Годро (слева) и Брэди Ткачук.
Фото AFP

Сборная США сыграет с Казахстаном в матче группы B чемпионата мира-2024 по хоккею 19 мая. Встреча пройдет в чешском городе Острава на льду спортивного комплекса Ostravar Arena. Начало — в 17.20 мск.

Смотреть трансляцию матча ЧМ-2024 США — Казахстан можно будет на телеканале «Матч Игра». Прямой эфир начнется в 17.15 по московскому времени. Следите за ключевыми событиями противостояния США и Казахстана 19 мая с помощью матч-центра «СЭ».

Американцы идут на четвертом месте в турнирной таблице группы B ЧМ-2024 с 10 очками. Казахстан набрал три балла и находится на седьмой строчке в группе B.

Ранее, 17 мая, США обыграл Польшу со счетом 4:1 на ЧМ-2024, а казахи потерпели поражение от Германии (2:8).

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная США по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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США — Казахстан, Швейцария — Канада: расписание и результаты матчей чемпионата мира 19 мая

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