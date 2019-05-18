Филипп Курашев: "Матч с Россией будет особенным. Все мои родные и близкие будут смотреть"

Нападающий сборной Швейцарии Филипп Курашев в интервью "Известиям" признался, что матч чемпионата мира против России будет для него особенным. У игрока российские корни - его отец экс-защитник Константин Курашев, который выигрывал юниорский чемпионат мира со сборной СССР.

– Чего ждете от матчей с топовыми командами?

– Будет тяжело. Против таких соперников надо больше обороняться. Но Швейцария уже не раз показывала, что за счет дисциплины и тактики способна создать проблемы кому угодно.

– Матч с Россией будет особенным?

– Да, конечно. Все мои родные и близкие будут смотреть. Очень интересно сыграть против России, жду с нетерпением противостояния со звездами, которые собрались в команде. Нас ждет очень увлекательный матч.

– Швейцария может повторить прошлогодний успех?

– Это наша цель. Мы всё сделаем, чтобы снова дойти до финала и наконец его выиграть. Вся команда, все хоккеисты и тренеры Швейцарии настроены только на это.