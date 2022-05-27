ФХР отреагировала на решение отстранить сборную России от участия в ЧМ-2023

ФХР: у решения отстранить сборную России от ЧМ-2023 нет правовых оснований

Федерация хоккея России не согласна с решением заморозить участие национальной сборной России на чемпионате мира-2023, так как на него нет правовых оснований, говорится в заявлении ФХР.

В федерации отметили, что ранее поданные заявления в Дисциплинарный комитет ИИХФ с целью оспорить неучастие России в международных турнирах и вернуть права проведения МЧМ-2023 и ЧМ-2023 будут рассмотрены только 15 июня.

В ФХР подчеркнули, что все комментарии относительно решений ИИХФ будут после решений дисциплинарного комитета.

В пятницу, 27 мая, стало известно, что ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира-2023. Сам турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его примут Латвия и Финляндия.