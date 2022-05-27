В Госдуме РФ раскритиковали решение Международной федерации хоккея отстранить Россию от ЧМ-2023

Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации хоккея отстранить сборную России от чемпионата мира-2023.

«Очередное решение, в котором смешали спорт и политику. Но удивляет скорее другое: с какой легкостью ИИХФ приняла решение, будем называть вещи своими именами, избавиться от России на год вперед. Наша страна внесла огромный вклад в развитие хоккея, с этим поспорить трудно даже самым отчаянным русофобам. Матчи Россия — Канада всегда украшение любого турнира: чемпионата мира, Кубка мира, Олимпийских игр. Это классика мирового хоккея. Что же, теперь искушенные болельщики будут смотреть матчи Канады с условными сборными Италии или Великобритании. Конечно, это все далеко от экстра-класса, который должен быть на турнирах уровня чемпионата мира», — сказал Пирог «СЭ».

В пятницу, 27 мая, стало известно, что ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира-2023. Турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его примут Латвия и Финляндия.