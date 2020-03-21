ФХР опубликовала заявление после отмены ЧМ-2020 из-за коронавируса

ФХР на своем официальном сайте опубликовала заявление в связи с отменой чемпионата мира в Швейцарии.

— Международная федерация хоккея (ИИХФ) вслед за отменами всех турниров, запланированных на текущую весну, приняла решение отменить и чемпионат мира в Швейцарии из-за сложной эпидемиологической обстановке в мире, — отмечается в сообщении. — Решение об отмене было принято Советом ИИХФ 21 марта. Место проведения следующего чемпионата мира будет обсуждено на полугодовом конгрессе ИИХФ.

Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решение ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. ФХР благодарит болельщиков, игроков, тренеров, всех кто готовился к турнирам и поддерживал команду. ФХР надеется, что часть отмененных турниров, например Юниорский чемпионат мира, будет перенесен на другие сроки.

Национальная сборная России, как и все другие сборные системы ФХР, продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022.