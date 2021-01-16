Фазель заверил, что чемпионат мира по хоккею состоится

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель уверен, что чемпионат мира-2021 не будет отменен. Ранее сообщалось, что Белоруссия может потерять право провести его. При этом Фазель уверен, что турнир не будет отменен из-за пандемии коронавируса и выразил готовность провести соревнования без зрителей при необходимости.

«Скоро ли будет решение по чемпионату мира? Да, — цитирует Фазеля Watson. — Наверное, на следующей неделе. Что будет, если чемпионат мира отберут у Белоруссии? Есть план Б. Я не знаю, где пройдет чемпионат мира в таком случае, но есть обсуждения. Дания и Словакия? Не могу ответить на этот вопрос. Чемпионат мира состоится. В каком виде — мы пока не знаем. Но мы можем провести его без зрителей».

Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет 21 мая — 6 июня. На данный момент его проведение запланировано в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия).