Евгений Кузнецов: "Каждый день хожу в ресторан. 160 литров в одного"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о матче против сборной Латвии (3:1) на чемпионате мира-2019. Также форвард прокомментировал историю с походом команды в ресторан после победы над Чехией (3:0).

- Показалось, что вы избежали удаления за колющий удар...

- Какой колющий удар?

- Когда было обоюдное удаление.

- А, да это ... Если за это давать удаления, можно переходить в женский хоккей.

- У вас уже две стычки на турнире.

- Иногда надо так войти в игру. Ничего такого не было, мы просто потолкалась. В НХЛ бывает такое, просто предупреждения сделают и отпустят. Здесь по-другому решили, надо это принять.

- Сегодня пойдете в ресторан?

- Каждый день хожу, у нас внизу.

- По 160 кружек пьете?

- По 160 литров в одного (смеется). (Алексей Шевченко)

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